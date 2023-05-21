الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يسحق سامبدوريا بخماسية فى الدورى الإيطالى

ميلان
ميلان

فاز ميلان على ضيفه سامبدوريا 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت فوز أتالانتا بولونيا على كريمونيزي 5 / 1.

وتقمص أوليفيه جيرو دور البطولة لميلان بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 23 و29 من ركلة جزاء و68، فيما أضاف الهدفين الآخرين رافاييل لياو وإبراهيم دياز في الدقيقتين التاسعة و63، وسجل هدف سامبدوريا فابيو كوالياريلا في الدقيقة 20.

ورفع ميلان رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد سامبدرويا عند 18 نقطة في المركز العشرين الأخير علما بأنه كان قد هبط من دوري الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق أتالانتا على ضيفه فيرونا 3 / 1.

وسجل أهداف أتالانتا ديفيد زاباكوستا وماريو باساليتش وراسموس هويلوند في الدقائق 22 و53 و62، فيما سجل هدف فيرونا داركو لازوفيتش في الدقيقة 11.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 61 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فيرونا عند 30 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز بولونيا على مضيفه كريمونيزي 5 / 1.

وسجل أهداف بولونيا ماركو أرناوتوفيتش ولويس فيرجسون وستيفان بوستش وريكاردو أورسوليني ونيكولا سانسوني في الدقائق 14 و27 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و62 و80 على الترتيب.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لكريمونيزي دانييل كيوفاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة طرد أورسوليني لاعب بولونيا في الدقيقة 73.

ورفع بولونيا رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد كريمونيزي عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر.

ميلان سامبدوريا الدورى الايطالى أوليفيه جيرو رافائيل لياو

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