بعد "هاتريك" جبل طارق.. مبابي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، تحطيم الأرقام القياسية بعد تسجيله “هاتريك” في اكستاح الديوك لنظيره جبل طارق بنتيجة 14-0 في تصفيات اليورو.

صاحب الـ 24 عامًا وصل للهدف رقم 300 في مسيرته بواقع 46 هدفا بقميص منتخب فرنسا، و27 مع موناكو، و227 مع باريس سان جيرمان.

رفع رصيده إلى 9 أهداف في وصافة هدافي التصفيات وبفارق هدف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي روميلو لوكاكو أصحاب الـ 10 أهداف.

وصل للهدف رقم 46 في المركز الثالث بترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا وبفارق 8 أهداف فقط عن الهداف التاريخي أوليفيه جيرو بـ 54 هدفًا.

تساوى مبابي في المركز الثالث مع رونالدو في الأكثر تهديفيًا بعام 2023 برصيد 46 هدفًا وخلف هاري كين وإيرلينج هالاند بـ 48 هدفًا.

أهداف المنتخب الفرنسي

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي إيثان جيمس سانتوس، لاعب جبل طارق بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة وماركوس تورام في الدقيقة الرابعة، ووارين زايري إميري في الدقيقة 16، وكيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 31 من ركلة جزاء، و74 و82 وجوناثان كلوس في الدقيقة 34.

وأضاف كينجسلي كومان هدفين في الدقيقتين 36 و66 ويوسف فوفانا في الدقيقة 38 وأدريان رابيو في الدقيقة 64 وعثمان ديمبلي في الدقيقة 73 وأوليفييه جيرو (هدفين) في الدقيقتين 89 والأخيرة من اللقاء.

وشهدت المباراة طرد إيثان جيمس سانتوس لاعب منتخب جبل طارق في الدقيقة 18.

بهذا الفوز حقق المنتخب الفرنسي العلامة الكاملة، حيث فاز بمبارياته السبع في التصفيات ليرفع رصيده على 21 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب جبل طارق بلا رصيد في قاع الترتيب.