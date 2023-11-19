مدير عام مستشفيات غزة: استشهاد 4 أطفال خدج في مجمع الشفاء

أعلن الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات بغزة، استشهاد 4 أطفال خدج بمجمع الشفاء الطبي، وفقا لفضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

غزة تشهد أحداثًا مروعة تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار

وفي وقت سابق، قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إن أحداثًا وصفها بـ"المروعة" تشهدها غزة، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن مغادرة الناس مستشفى الشفاء، وسقوط الكثيرين في مدرسة كانت مأوى تابعًا للأمم المتحدة ومطالبات إسرائيل بمغادرة خان يونس، تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.