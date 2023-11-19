الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تقصف وسط قطاع غزة

الدبابات والآليات
الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية

قصفت الآليات والدبابات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأحد، وسط قطاع غزة.

فيما أفاد هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استشهاد نحو 1000 فلسطيني في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع.

الأرقام لم تعد تؤثر في إيقاف كابوس الحرب

وأضاف، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد، اليوم الأحد، أننا نعيش كابوسًا كل يوم، مشيرًا إلى أن الأرقام مهولة ومن المؤلم أنها لم تعد تؤثر في إيقاف هذا الكابوس، ونؤكد على ضرورة توفير الحماية المدنية بشكل مطلق وفوري لجميع المدنيين في قطاع غزة سواء في شمالها أو جنوبها.

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