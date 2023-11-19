الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل أسفل عجلات سيارة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة

اسعاف
اسعاف

لقيت ربة منزل مصرعها صدمتها سيارة مسرعة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ودهست قدميها أمام محطة الملف بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة وإصابة ربة منزل، وتم نقلها إلى المستشفى. 

وفور تلقي الإخطار، انتقل ضباط قسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية لمعاينة الحادث والتحقيق فيه، وتبين أن المصابة تدعى نهى. ح. م، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 20 عامًا وتقطن في شارع هيكل ع. عثمان بشبرا الخيمة. وبعد نقلها إلى مستشفى ناصر العام، لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ساعات من الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة رقم 30805 قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فيه.

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