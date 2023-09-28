مصرع ربة منزل صدمها قطار فى طوخ بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها صدمها قطار بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان كفر الجمال التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث تبيّن أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، كما أنها مصابة بكسور متفرقة بالجسم والجمجمة، ولم يعثر بحوزتها على أوراق أو مستندات تفيد في تحقيق شخصيتها، ولم يتعرف عليها من أهالي المنطقة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قها التخصصي لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العقيد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مجهولة الهوية بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان كفر الجمال دائرة المركز.

اتخاذ الإجراءات القانونية

انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنها جثة ربة منزل، مجهولة الهوية، بجوار شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان كفر الجمال دائرة المركز ومصابة بكسور متفرقة بالجسم والجمجمة ولم يعثر بحوزتها على أي أوراق تفيد في تحقيق شخصيتها جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.