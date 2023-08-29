الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

نقل الجثة
نقل الجثة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تدخلها للدفاع عن نجلها فى مشاجرة بينه وبين شقيق زوجته، حيث قام الأخير بالتعدى عليها بالضرب ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال وتم نقلها إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مديرية أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها العام بوصول ربة منزل مصابة بعدة إصابات فى الوجه والرأس ولفظت أنفاسها فور وصولها المستشفى .

انتقلت قوة امنية على الفور إلى مكان الواقعة وتبين من تحريات المباحث الجنائية برئاسة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل نشبت بينه وبين نجل المجنى عليها "زوج شقيقة المتهم" مشاجرة بسبب خلافات عائلية بينهما .

وأضافت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أنه عندما تدخلت المجنى عليها للدفاع عن نجلها بعد أن قام المتهم بطعن نجلها بالسكين فقام المتهم بضربها بقدمة فسقطت أرضا ولفظت أنفاسها فور وصولها إلى المستشفى .
وعقب تقنين الإجراءات وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة 

وقامت قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية بفرض كردون أمنى حول المنطقة لحماية المواطنين وباقى أطراف المشاجرة ولسرعة السيطرة على الموقف عقب تجدد الاشتباكات بين الطرفين في أى وقت مع تواجد أفراد من الشرطة السرية داخل المنطقة لرصد كافة تفاصيل الواقعة الحقيقية من أهالى المنطقة والجيران وإضافتها فى تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية وعرضها فى ملف القضية على النيابة العامة أثناء التحقيقات بين أطراف المشاجرة.

مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية واقعة قتل مصرع ربة منزل مشاجرة بالأسلحة لواء نبيل سليم

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