الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن تدمير مواقع تابعة لحزب الله بجنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن
جيش الاحتلال يعلن تدمير مواقع تابعة لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تدمير مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

القصف جاء ردًا على إطلاق صاروخ على طائرة تابعة لجيش الاحتلال

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الطيران الإسرائيلي قصف عدة أهداف لحزب الله في الجنوب اللبناني، منها منظومة متقدمة لصواريخ أرض جو.

وأوضح أن هذا القصف جاء ردًا على إطلاق صاروخ أرض- جو على طائرة تابعة للجيش الليلة الماضية، مشيرا إلى أنه تم اعتراض الصاروخ.

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