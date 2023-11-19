الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضمن رؤية 2030...

مدبولى يشهد فيلمًا قصيرًا عن جهود البنك المركزى والدولة فى التحول الرقمى

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى،

شهد الدكتور مصطفى مدبولي فيلما قصيرا عن جهود البنك المركزي والدولة في التحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية لما لها من إمكانيات ضخمة في المساعدة على تقديم حلول مالية ومبتكرة لعملاء القطاع المصرفي.

رؤية 2030

وأكد خلال جولة تفقدية لأجنحة مجموعة من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، أن الدولة ما زالت تسعى للتطور، ليطلق البنك المركزي الاستراتيجية المالية والابتكار واستراتيجية الشمول المالي ضمن رؤية 2030.

ويشهد مدبولي انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا cairo ICT  23 الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

الدكتور مصطفى مدبولي البنك المركزي التحول الرقمي القطاع المصرفي تطبيقات التكنولوجيا المالية المؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الاوسط وافريقيا cairo ICT 23

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