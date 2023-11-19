اليوم.. “العامة للغزل والنسيج” تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي بكفر الدوار

تنطلق بعد قليل، فاعليات المؤتمر الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه آلاف من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهوريه وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفه، وذلك بشركة كفر الدوار والتي تعتبر من أقدم الشركات في القطاع، وتأسست شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار عام 1938، وتُعد كفر الدوار من المدن الصناعية الهامة في منطقة دلتا مصر، وتعتبر من المناطق ذات التعداد السكاني الكبير، حيث يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.

ويعمل جزء كبير من السكان في صناعة الغزل والنسيج، والتي تعتبر النشاط الاقتصادي الأكبر في المدينة. شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار هي أكبر الشركات في المدينة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفتره رئاسيه جديده وتأيده في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.





وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن والغزل والنسيج، ان اختيار كفر الدوار جاء لكونها إحدي قلاع الصناعه التي شملتها قرار رئيس الجمهوريه بتطوير البنيه التحتيه والمعدات والماكينات الجديده وتدريب العماله، وتضم كفر الدوار مواقع عمالية وإنتاجية كبيرة ومشهود لها بالوطنية، موكدا أن عمال الغزل والنسيج في مصر صبروا وصابروا وقدموا كل الدعم من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية، في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضيه العربيه ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها،وأفعالها،أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا،وهو يعلمه العمال جيدا.

والجدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.