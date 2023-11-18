السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج: الرئيس السيسى حمل رأسه على كتفه للحفاظ على الوطن

مؤتمر الغزل والنسيج
مؤتمر الغزل والنسيج لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي

قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يدخر جهدًا، ولم يترك بابًا إلا وتركه لهدف واحد هو بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج لدعم وتتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الانتخابات المقبلة لتوليه فترة رئاسية جديدة، بمحافظة المنوفية، حيث أكد عبدالفتاح إبراهيم،  بأنه يعلن من أرض المنوفية العريقة، من أرض الأبطال والزعماء، ومن داخل إحدي قلاع الصناعة وباسم عمال الغزل والنسيج بكل قطاعاته، دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواصلة مسيره البناء والعطاء المستدام، مشيرًا إلي أن بناء مصر الحديثة يتطلب المزيد من الجهد والكفاح والعطاء.

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الغزل والنسيج: الرئيس السيسى طور القطاع وبنيته التحتية

رئيس نقابة الغزل والنسيج: آن الأوان لرد جميل السيسي


ووجهه رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، رسالة إلى جموع الشعب المصري وخاصة عمال الغزل والنسيج، بأنه آن الأوان لرد جميل السيسى الذي حمل روحه علي كفه غير مبال، وذلك من أجل القضاء علي الإرهاب، والحفاظ علي أمن وأمان المواطن، مشيرًا إلى أنه يجب علي الجميع أن يفتح عينيه ويري الحقيقة كاملة، موضحًا الأوضاع في لبنان والأحوال في سوريا، وكيف يعيش إخواننا في فلسطين.

نقابة الغزل والنسيج تعقد مؤتمرها الثالث لدعم الرئيس.. غدًا بالمنوفية

وأوضح الأمين العام للاتحادين العربي والدولي، أن النقابة العامة لا تدخر جهدًا في استرداد حقوق عمالها، وأنه لم يُضر أحد حتي الآن من أي من العاملين بالقطاع دون استثناء، وأن النقابة العامة هي "بيت العمال وحصنهم"، مضيفًا أن التاريخ قد سجل بحروف من نور دور كل العمال المشهود لهم في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور، فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ، وحتى الآن تتحدث عن تقديس المصريين العمل والعامل بشكل خاص.

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