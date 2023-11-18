الغزل والنسيج: الرئيس السيسي طور القطاع وبنيته التحتية

قال الدكتور أيمن صادق العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، إن عمال الغزل والنسيج على مستوى محافظات الجمهورية يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإهتمامه بتطوير قطاع الغزل والنسيج وبنيته التحتية، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم كان ومازال يثبت للعالم أجمع مدي عظمته وقدرته علي تخطي وتحمل الكثير من أجل بناء وطنه والحفاظ على مقدراته.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، والتي تهدف إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

صادق: على جموع العمال أن يعوا جيدًا أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية



ودعا صادق جموع العمال، أن يعوا جيدًا أهمية المشاركة الإيجابية وأن لها دور فعال في تحقيق الأمن والامان، مشيرا الي مصر تمر بمرحله حرجه تتطلب تكاتف الجميع من كافة طوائف المجتمع للعبور بمصر لبر الأمان.

وثمن العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزه والحفاظ على أمن مصر الداخلي وحماية حدودنا الخارجية.

ومن جانبه قال أحمد عبد العزيز قنديل رئيس اللجنة النقابية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، إن اليوم سيسطره التاريخ بحروف من نور لأننا إجتماعنا علي إعلاء مصحلة الوطن، وتقتضي أن نقف جميعا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مصر والمصريين، مشيرا الي أن جموع الشعب المصري وفي القلب منهم عمال الغزل والنسيج يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

ووجه الشكر للنقابة العامة برئاسة المحاسب عبد الفتاح إبراهيم علي دعمها وتوجيه النصح للجان النقابيه، وستظل دائما "النقابة العامه" درعنا لصد أي هجمات ممن يتربصون بصناعتنا وسيفنا البتار لرد كافة حقوق عمالنا.

وتقدم رئيس نقابة غزل شبين، بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا أنه منذ توليه الرئاسة بأمر الشعب قد صان الأمانة وحافظ عليها، مضيفا أن الرئيس قدم الكثير للوطن من مشروعات قوميه ومبادرات عديده تمس حياة المواطن مثل " مبادرة 100 مليون صحة، وحياة كريمة، والقضاء المبكر على فيروس سي، وغيرها الكثير".