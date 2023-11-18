السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من المنوفية.. تنطلق فعاليات مؤتمر نقابة العاملين بالغزل والنسيج لدعم الرئيس

النقابة العامة للعاملين
النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

انطلقت منذ قليل فاعليات المؤتمر الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة  عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، والذي يشارك فيه آلاف من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة، وذلك بشركة غزل شبين الكوم.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

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نقابة الغزل والنسيج تعقد مؤتمرها الثالث لدعم الرئيس.. غدًا بالمنوفية

دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج، إن اختيار محافظة المنوفية لكونها من المحافظات العريقه التي تضم عدد كبير من القامات العلميه والتنفيذية والحكوميه، بالاضافه لكونها تضم مواقع عمالية وإقتصادية ضخمة وإنتاجية كبيرة، ومشهود لها بالوطنية.

نقابة الغزل والنسيج تدعو جماهير العمال للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وأكد الأمين العام للإتحادين العربي والدولي، أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها وأفعالها، أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهو يعلمه العمال جيدا، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاد مصر خلال فترة صعبة من تاريخها، مشيرا إلي أن الإنجازات التي حققها للبلاد كانت كبيرة وعديدة وفي مختلف المجالات والقطاعات علي مدار السنوات الماضية.
 

وشدد إبراهيم، في تصريحات صحفية له، على أهمية الدعم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر وفى المنطقة العربية، مثمنًا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزة.

والجدير بالذكر، أن النقابة العامة للغزل والنسيج  تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل في هذا القطاع من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم عمال الغزل والنسيج شركة غزل شبين الكوم الرئيس عبدالفتاح السيسي

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