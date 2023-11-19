"الزراعة" تحدد سعر صرف الأسمدة المدعمة للمحاصيل الشتوية

أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأسمدة متوفرة في الجمعيات الزراعية وأن الوزارة بدأت صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين على التركيب المحصولي بسعر 242 جنيهًا لشكارة اليوريا و238 جنيهًا لشكارة الفوسفات. وذلك للمحاصيل الشتوية من القمح والبنجر والقصب والمحاصيل البستانية ومحاصيل الخضر.

وقال "عيسى" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مصانع الأسمدة ملتزمة بتسليم الحصص المقررة لوزارة الزراعة حتى انتهاء الموسم الشتوي في 3 مارس من العام المقبل، مشيرًا إلى أن هناك تسهيلات في الصرف خاصة على محصول القمح خلال موسم الزراعة الحالي. وقد وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إعادة صرف الأسمدة بمعدل شكارتين لكل فدان على أن يتم خصمهم من الحصة المقررة للمزارعين حتى الحصر التنفيذي الذي سيتم خلال 48 ساعة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن هناك نحو 320 ألف طن من الأسمدة مكدسة في المخازن بالجمعيات في محافظات الوجه البحري، بينما النقص في محافظات الوجه القبلي نتيجة تنازل المزارعين عن حصتهم في الموسم الصيفي مما سبب نقص في المتاح من الاسمدة وبالتالي عدم وجود رصيد، وأن ازمة نقل الاسمدة بالمحافظات تمثل ضغط على المنظومة.

ومن جانبه، أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الحصة المقررة من السماد المدعم للجمعيات الزراعية من المصانع تقدر بنحو 55% من كامل إنتاج مصانع الأسمدة، مشيراً إلى أن هذه الحصة لا يتم صرفها بالكامل للجمعيات، ويتم إرجاع المتبقي من المصانع مرة أخرى، وبالتالي لابد من صرف الأسمدة للمزارعين، حيث تكدس مخازن الجمعيات بالأسمدة ثم يتم تسويتها بعد الصرف للمزارعين بعد الانتهاء من الحصر.

وطالب حمادة، في تصريحات للدستور، اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة بوضع آليات لتمكين الجمعيات الزراعية من صرف كامل حصتها وفقاً للمقررات السمادية لكل محصول، حتى لا تتكدس الأسمدة في المخزن ويضطر المزارعون لشرائها من السوق السوداء لتغطية احتياجاتهم من الأسمدة، مشيراً إلى ضرورة إتاحة البيانات الكاملة حول إجمالي حصة الأسمدة المقررة للقطاع الزراعي سواء في الموسم الشتوي أو الصيفي، لمعرفة مدى التزام المصانع بتوريد كامل الحصص المقررة عليها أو عدمه، حتى لا يذهب دعم الأسمدة لصالح المصانع التي تقوم بتصدير الأسمدة للخارج.

وأوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي أن الاتحاد قرر تشكيل لجنة بشأن الاطلاع على حصص الأسمدة المقررة سنويًا للقطاع الزراعي من المصانع والتعرف على مدى التزام الجمعيات الزراعية بتنفيذ القرار الخاص بتعديل نسب الجمعيات من إيرادات توزيع الأسمدة، التي اقرها الاتحاد 33 جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا بالاتفاق مع رؤساء مجالس الجمعيات.