هاني محمود لـ"الشاهد": خيرت الشاطر هو من كان يحكم مصر وقت الإخوان

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن الإخوان كانوا يريدون إنشاء محاكم ثورة، مؤكدًا أن خيرت الشاطر هو من كان يحكم مصر خلال تلك الفترة.

هاني محمود: الإخوان كانوا يريدون إنشاء محاكم ثورة بنائب عام إخواني

وأضاف محمود خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "بمعنى إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام في كل القضايا المدنية، وكل القضايا التي تخص الثورة نعملها نائب عام آخر وتكون هناك محاكم مخصوص من أجل سرعة الفصل في القضايا".

وتابع: "طبعًا إحنا قولنا أنتوا عاوزين تضحكوا الناس علينا أنتوا معرفتوش تشيلوا المستشار عبد المجيد محمود يبقى الحل تجيبوا نائب عام تاني يمسك قضايا الثورة!".

واستكمل: "وقتها المستشار أحمد مكي وزير العدل قال لهم أنتوا بتهدوا القضاء وتغلب ضمير القاضي على ضمير الإخواني، وهذه كانت نهاية الموضوع".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.