عبدالسند يمامة: الأحزاب السياسية بمصر تحتاج لإصلاح داخلي وكثرتها مشهد عبثي

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح على منصب رئيس الجمهورية، إنه يجب النظر في مدة رئاسة الجمهورية، وأن تكون 8 سنوات وأقصى تقدير 10 سنوات على مدتين، وهذه وجهة نظر علم النفس.

وقال خلال حوراه ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا يجوز لرئيس بلد بها مشاكل مثل مصر أن يظل بالحكم 16 عامًا، مشيرًا إلى أن التعديل الأخير في الدستور يجعل الرئيس يقضي هذه المدة بالحكم وهذا يتجاوزر القدرات البشرية، وفقًا لكلامه.

الأحزاب المصرية المعروف منها لا يتعدى أصابع اليدين

كما انتقد خلال اللقاء عدد الأحزاب المصرية والتي وصلت إلى 100 حزب مؤكدًا أنه مشهد عبثي، لأن المعروف منهم ويعرف منهم أقل من عدد أصابع اليدين، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى إصلاح من الداخل.

وتابع، أنه من الطبيعي أن يكون هناك أقل من 10 أحزاب ويرتبط بقاء الحزب في الحياة السياسية بعدد نوابه في البرلمان، مشيرا لأهمية دمج الأحزاب المتقاربة مع بعضها.

وأشار إلى أن تواجد الأحزاب السياسية في الشارع ضعيف للغاية، وهذا الأمر ليس وليد اللحظة بل على مدار عقود.