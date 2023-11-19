الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بإنشاء صفحة عبر الإنترنت لاستقطاب الفتيات

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شبكة للترويج للأعمال المنافية للأداب على فيسبوك، من خلال نشر فيديوهات جنسية في محافظة الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية)، بإنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب الفتيات وتحريضهم على تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء لابتزازهن واستغلالهن فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. 

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حبس شخص لبيعه عقاقير جنسية وأدوية محظورة بالإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية وعثر بحوزته على (هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الآثم).

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أعمال المنافية للآداب فيديوهات جنسية محافظة الاسكندرية الإدارة العامة لحماية الآداب قسم شرطة العطارين

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ضبط المتهم بإنشاء صفحة عبر الإنترنت لاستقطاب الفتيات

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