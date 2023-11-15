ندى الآمير.. رحلة ملكة التليجرام من الفيديوهات المخلة للسجن

«دعارة أون لاين».. هكذا روجت فتاة في العقد الثالث من العمر تجارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أملًا في الثراء السريع حتى سقطت في فخ الأجهزة الأمنية بالتجمع.. تفاصيل القصة.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما انفصلت فتاة عن زوجها تدعى «ندى آمير» ووجدت نفسها فجأة في الشارع دون مأوى وملجأ وعندما عادت لآسرتها لم تجد في وسطهم المكان الآمن التي تعيش فيه خاصة أنها مطالب منها أن تنفق عن نفسها ولكنها استسهلت طريق الحرام واستباحت أمواله.

ووجدت الفتاة الثلاثينية في كسب أموال من الحلال طريق طويل ففكرت في اختصار الأمر وأن تسلك مسلك البلوجر واليوتيوبر ولكن أيضًا كان لها مسار مختلف حيث بدأت في نشر الفيديوهات التي تحمل صور مخلة لها وتتراقص على أنغام الموسيقى وتصور نفسها وتنشر كل ذلك.

وعقب ذلك تطور الامر من مجرد فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إنشاء حساب على «تليجرام» لنشر الإثارة واستدراج راغبي المتعة الجنسية ومبادلتهم بالصور الفاضحة والعارية والإباحية ومع تكرار الأمر بدأت تنشأ معهم علاقات جنسية مقابل المال.

المال الحرام

ووضعت الفتاة المال هدف في حد ذاته للوصول إليه دون أن تدرك أن ورائه عقوبات وجرائم بانتظارها فعقب تحديدها موعد لقاء مع أحد الأشخاص من راغبي المتعة الجنسية تم رصدها من قبل الأجهزة الأمنية من مباحث الآداب، وتم ضبطها في منطقة التجمع الخامس.

واعترفت المتهمة أمام الأجهزة الأمنية أنها استسهلت طريق الحرام عقب رؤية إحدى صديقاتها تنشأ قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي ففكرت أن تخطو خطواتها لكس المال وتحقيق المشاهدات حتى تطور الأمر إلى التقابل مع أشخاص بهدف الدعارة وكانت تقابلهم في أماكن خاصة.

تفاصيل الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على فتاة ثلاثينية تقوم بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة وتحرض على الفسق مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق تليجرام.

وتم ضبطها وبحوزتها هاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتها اعترفت وأيدت ما سبق من معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.