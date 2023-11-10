ضبط 4 فتيات ورجل لاتهامهم بممارسة الدعارة فى ناد صحى بهضبة الأهرام

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة عن تفاصيل سقوط 4 فتيات ورجل لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بهضبة الأهرام، وتبين أن النادي الصحي دون ترخيص.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين (4 سيدات يعملن في تسهيل الدعارة تحت ستار جلسات المساج)، بينما الرجل (شخص يستقطب الزبائن عن طريق فيسبوك ومالك النادي).

وأفادت التحقيقات بأن النادي الصحي يستقطب الزبائن عن طريق فيسبوك، بالإشارة إلى أن جلسة المساج تكلف ما بين 800 و1000 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين يقومون بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحت ستار جلسات المساج داخل النادي الصحي.

وألقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، بمديرية أمن الجيزة، القبض على عناصر تخصصت في الأعمال المنافية للآداب.

ووردت معلومات، أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود ناد صحي، يروج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، بادعاء إجراء جلسات مساج بأحد النوادي الصحية بهضبة الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر النادي الصحي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص، كما تم ضبط واحد من راغبي المتعة الحرام.

فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.