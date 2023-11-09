الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخص لبيعه عقاقير جنسية وأدوية محظورة بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العطارين في الإسكندرية حبس شخص لبيعه عقاقير جنسية وأدوية محظورة من خلال صفحات مواقع التواصل. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل فيسبوك، يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يتم ترويجها ومبلغ مالي "متحصلات الاتجار"، وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

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