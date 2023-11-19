هاني محمود لـ"الشاهد": الرئيس السيسي قال للإخوان أنا وزير الدفاع والمسؤول عن سيناء

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أثناء فترة توليه وزارة الدفاع أصدر قرارًا يحظر على الأجانب تملك أراضِ في سيناء.

وأضاف محمود خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز" أن الوزراء الإخوان اعترضوا على قرار السيسي الذي يحظر على الأجانب تملك أراضِ في سيناء، فجأة تحول الرجل الهادي إلى وحش وقال أنا المسئول عن سيناء مع احترامي للرئيس ومجلس الوزراء".

وتابع: "طبعًا إحنا فرحنا وجدنا شخص آخر تمامًا وأغلق الموضوع ولا أحد تحدث بعد ذلك، بعدها كنا نرسل لبعضنا رسائل إن السيسي مطلعش إخوان".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.