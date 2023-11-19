"عازف الروح" بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع.. الثلاثاء

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 21 نوفمبر 2023، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "عازف الروح " للشاعرة شادن دياب، ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، ويدير الندوة القاص هاني منسي.

ويعد "عازف الروح" الديوان الأول للشاعرة والباحثة الدكتورة شادن دياب، والحاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم البيئية من فرنسا.

ديوان عازف الروح

وصفت شادن دياب ديوانها "عازف الرّوح" في حديث لـ"مونت كارلو"؛ بقولها: هو تلك الكلمات التي تعزف على روحنا في لحظات التأمّل في الحياة. وعندما ننظر إلى أنفسنا وروحنا وجسدنا، وحتى في الصوت والرائحة وبداخل أشيائنا المبعثرة، وفي ذاتنا التي نُعرِّف بها ببعض الكلمات، وكل ما يضم "خوارزميّات" العشق المعقدة في هذا العالم الذي يسير في عصر السرعة، دون التأمُّل في صدق العواطف ومشاعرها.

رغم اختيارها كمسؤولة الابتكار في برنامج الاتحاد الأوروبي المناخي، وكنخبة علمية في الخارج من قبل الحكومة الصينيّة، فقد سارت في كتابها "عازف الروح" ضد التيار.

وأكدّت قائلة: أظن أن أي تيّار في قلوبنا هو من ينادينا ويبحث عنّا، لأنّنا قد نسير في مسار غير متوافق معنا. وبالتالي، اللحظة التي يتّصل بها القلب بالعقل بالرّوح، هي اللحظة الحقيقيّة التي يتجرّد بها الإنسان ويصبح إنسانًا حقيقي.

نبذة عن منتدى المستقبل للفكر والإبداع

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع؛ أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح منتدى المستقبل كما جاء في بيانه التأسيسي "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".