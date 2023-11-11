السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منتدى المستقبل يناقش رواية "العروس" لـ حمدى الجزار.. الثلاثاء

رواية العروس
رواية "العروس"

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع،  ندوة نقدية لمناقشة رواية "العروس"  للكاتب الروائي حمدي الجزار، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر الجاري، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

ومن المقرر أن يناقش الرواية كل من الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، على أن يدير الندوة الكاتب والإعلامي عمرو الشامي.

أحداث رواية "العروس"

تدور أحداث رواية "العروس" للكاتب الروائي حمدي الجزار في ليلة رأس السنة، تنشأ تحولات عميقة وصراعات مذهلة في أروقة مطعم "العروس" الفاخر الواقع في وسط المدينة، إذ يجتمع مجلس إدارة المطعم لتقديم تقريرهم المالي السنوي، وفي هذه الليلة المميزة، ينتظر الجميع توزيع الأسهم بناءً على رغبات السيد مرزوق عشم الله، وهو شخصية غامضة ونافذة.

وستتشابك الشخصيات المعقدة مع بعضها البعض في "العروس"، وستتقاطع مصائرهم بطريقة مثيرة. ستكشف الرواية عن عالم مدهش يدور حول الصراعات والمعاناة في الطابق السفلي، والصراعات في الإدارة العليا.

وتعد "العروس" الصادرة في القاهرة حديثًا عن مؤسسة "ديوان" الرواية الرابعة للكاتب حمدي الجزار في مشروعه السردي اللافت، بعد رواياته الثلاث "سحر أسود"، و"لذات سرية"، و"الحريم"، وقد حاز الجزار عددًا من الجوائز الأدبية، من بينها جائزة ساويرس عام 2006، وجائزة بيروت 39، في العام 2010 وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2015.

منتدى المستقبل

يعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية، ويطمح المنتدى، كما جاء في بيانه التأسيسي "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية، عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة، من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

منتدي المستقبل منتدى المستقبل للفكر والإبداع ندوة نقدية رواية العروس الروائي حمدي الجزار ديوان

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