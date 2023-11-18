هانى محمود لـ"الشاهد": أخبرت هشام قنديل أننى غير مناسب لثقافة الإخوان فى الحكومة

تحدث الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، عن فترة توليه وزارة الاتصالات في حكومة الإخوان، قائلًا إنه عندما تم التواصل معه لمقابلة هشام قنديل كان يضع في اعتباره أنه لن يقبل المنصب.

وأضاف محمود خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "قلت له لا أعتقد أنني سأكون مناسبًا بسبب ثقافة الإخوان، وهو رد وقال لي إحنا عاوزين أحسن واحد في كل مجال".

هاني محمود: كمال الجنزوري قال لي لماذا رفضت وزارة الاتصالات؟

وتابع: "بعدها كلمي الدكتور كمال الجنزوري وقال لي لماذا رفضت الوزارة ولازم تقف بجانب البلد، وبالفعل كلمه وقاله إنني قبلت الوزارة".

واستكمل: "ثاني يوم على طول كنا في رمضان وكلمني هشام قنديل ليسألني عن رأيي قلت له خلاص أنا موافق".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.