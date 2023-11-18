"قنديل": الموقف المصري يسعى لخلخلة الموقف الغربي مستعينًا بصمود الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن مصر تحاول إحداث شروخ بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة ودول أوروبية وبعضها من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن الحرب تحولت لحرب إبادة وهنا فكرة أنه في سياق تطور الحرب يبتعد جيش الإحتلال من القتال من مسافة صفر لقتل النساء والأطفال.

وأضاف، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تقوم بخلخلة الموقف الغربي الرسمي مستعينة بأن بندول التعاطف في الغرب بدأ يتجه نحو فلسطين لأن هناك هوامش إنسانية يزيدها أثرًا الحضور الفلسطيني فالشعب الفلسطيني هو الذي يقاتل ويباد وهو الذي يتعاطف في المدن الأوروبية فالحضور في المظاهرات الغربية يغلب عليها الحضور الفلسطيني.

الموقف المصري يسعى لخلخلة الموقف الغربي مستعينًا بصمود الفلسطينيين

وأشار إلى أن الموقف المصري ينهض بالفكرة الأساسية وهي خلخة الموقف الغربي مستعينة بصمود الشعب الفلسطيني ومستعينة بموقف ثابت يدافع عن سيادة مصر على أراضيها ويدافع عن القضية الفلسطينية ورأس مالها هو شعبها.