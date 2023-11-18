بالأرقام.. مستشفيات فلسطين في مرمى نار الاحتلال (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مساء يوم السبت، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "مستشفيات فلسطين في مرمى نار الاحتلال"، وتبين أن مستشفى الشفاء به 126 مريضا و5 أطباء و34 مبتسرا فقط، أما مستشفى المعمداني فهو يعمل جزئيا ويرزح تحت الحصار، ومستشفى العودة يعمل جزئيا دون وقود أو أدوية كافية.

وأوضح التقرير أن مستشفى الحلو الدولي متوقف عن الخدمة بسبب الحصار الإسرائيلي، والمستشفى الإندونيسي خرج عن الخدمة جراء القصف المتكرر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمستشفى الأردني به 7 إصابات من الأطقم الطبية بعد قصف محيطه، كما أن مستشفى الأمل تم استهدافه والتحقيق من كوادره الطبية، بينما تم قصف مستشفى الشهيد ثابت بقنابل الغاز.