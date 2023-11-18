أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تصدر 1755 رخصة سلاح للمستوطنين فى الضفة الغربية يوميًا

قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس، إن المقاومة الفلسطينية تراجعت عن عقد صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بعد قصف مستشفى الشفاء، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط حقيقية.

حامد فارس: هناك انقسام حاد بين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي

وأضاف فارس خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن هناك حالة من الانقسام الحاد بين رئيس الأركان ووزير الدفاع ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية قال بشكل واضح "لا بد أن يخرج نتنياهو من المشهد الآن ويتم ترشيح شخصية أخرى".

وتابع أن إسرائيل تصدر يوميًا 1755 رخصة سلاح للمستوطنين في الضفة الغربية بمعدل 27 ألف قطعة سلاح تم توزيعها على المتطرفين في الضفة الغربية وهذا سيؤدي إلى كارثة.

وأشار إلى أن هناك أيضًا ضغوطًا كبيرة جدًا في الداخل الإسرائيلي فيما يخص موضوع الأسرى لدى حماس، متابعًا: "نتنياهو كان يقول في البداية إنه غير مهتم بالأسرى، لكن الموقف بدأ يتغير في ملف الأسرى".