السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تصدر 1755 رخصة سلاح للمستوطنين فى الضفة الغربية يوميًا

إسرائيل
إسرائيل

قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس، إن المقاومة الفلسطينية تراجعت عن عقد صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بعد قصف مستشفى الشفاء، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط حقيقية.

حامد فارس: هناك انقسام حاد بين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي

وأضاف فارس خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن هناك حالة من الانقسام الحاد بين رئيس الأركان ووزير الدفاع ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية قال بشكل واضح "لا بد أن يخرج نتنياهو من المشهد الآن ويتم ترشيح شخصية أخرى".

وتابع أن إسرائيل تصدر يوميًا 1755 رخصة سلاح للمستوطنين في الضفة الغربية بمعدل 27 ألف قطعة سلاح تم توزيعها على المتطرفين في الضفة الغربية وهذا سيؤدي إلى كارثة.

وأشار إلى أن هناك أيضًا ضغوطًا كبيرة جدًا في الداخل الإسرائيلي فيما يخص موضوع الأسرى لدى حماس، متابعًا: "نتنياهو كان يقول في البداية إنه غير مهتم بالأسرى، لكن الموقف بدأ يتغير في ملف الأسرى".

إسرائيل الضفة السلاح فلسطين الحرب في غزة المقاومة الفلسطينية حماس نتنياهو

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية (فيديو)

بعد وصولها لـ"زايد للكتاب".. عزت القمحاوي يربط بين الكتابة والطبخ في "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"

الأكثر قراءة

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة