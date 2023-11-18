السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ شمال سيناء يكشف كواليس زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى لمعبر رفح

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء وأورسولا فون دير لاين

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، حرصت على زيارة معبر رفح، وتم شرح كل الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر لها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيسة المفوضية حرصت خلال زيارتها لمعبر رفح، على الحديث مع بعض الأشخاص وعن الصعوبات التي يواجهونها من الجانب الآخر.

وأشار إلى أنها تعرفت على التشددات التي يقوم بها الجانب الآخر من تفتيش شاحنات المساعدات قبل دخولها لغزة في معبر "العوجة"، والمسافة التي تقطعها السيارات، والتي تصل إلى 90 كيلو ذهابًا وإيابًا.

لقاء رئيسة المفوضية بالأطقم الطبية عند معبر رفح

وتابع أنها حرصت على لقاء الأطقم الطبية المصرية المتواجدة بالقرب من معبر رفح، وحرصت على تحيتهم والسلام عليهم فردًا فردًا والإشادة بدورهم.

محافظ شمال سيناء رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي معبر رفح الأطقم الطبية تفتيش شاحنات المساعدات

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