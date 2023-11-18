رئيسة المفوضية الأوروبية تستعد لتفقد دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية تستعد لتفقد معبر فح البري وتفقد المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة.

وسبق أن وصلت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مطار العريش الدولي، وكان في استقبالها محافظ شمال سيناء.

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال المساعدات الخاصة بقطاع غزة وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش وإعادة إيصالها الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء.

ومن المنتظر أن تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية بجولة في محافظة شمال سيناء.