السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث باسم الأونروا: الجثث فى غزة تتحلل تحت الركام

عدنان حسنة
عدنان حسنة

قال عدنان حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن مدرسة الفاخورة تعرضت ثلاث مرات للقصف، حتى في حروب سابقة، وقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين النازحين إلى هذه المدرسة.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن مدرسة الفاخورة مصممة كمركز للإيواء، معقبًا: "نحن نرسل إحداثيات المدارس للجانب الإسرائيلي مرتين يوميًا، حتى لا يقول أحد بأنه لا يعرف بأنها مركز إيواء، وبالتالي فإن هذه المدرسة معروفة من الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن المشاهد التي رأيناها اليوم من قتلى ومجروحين بأعداد غير معقولة، تضع تساؤلات أمام هذه الحرب الإسرائيلية المجنونة، ففي النهاية من يدفع الثمن هم المدنيون من النساء والأطفال وكبار السن، وهي مأساة كبرى خاصة في مخيم جباليا".

وأوضح أن مخيم جباليا يسكنه حوالي 170 ألف لاجئ فلسطيني في مساحة أقل من كيلومتر مربع، فإذا تم إلقاء حجر وليس صاروخًا فإنه سيقتل ويجرح، فما بالك بالصواريخ والدبابات، مؤكدًا أن ما حدث اليوم هو مأساة كبيرة، حيث إن قصف المشاهد وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتوقف وتكون هناك هدنة إنسانية حتى نرفع على الأقل من هم تحت الأنقاض، فهناك تقارير تقول بأن من هم تحت الأنقاض والردم يقدرون بالآلاف، معقبًا: "الجثث في غـزة تتحلل تحت الركام".

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