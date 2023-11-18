اللواء ناصر سالم يكشف رسالة إسرائيل للعالم بعد قصف مدرسة الفاخورة (فيديو)

قال اللواء ناصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرغب في إرسال رسالة إلى العالم، بأنه قادر على فعل أي شيء وفي أي مكان، وذلك اتضح من خلال قصف مدرسة الفاخورة في قطاع غزة.



وأضاف سالم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن الفشل المعلوماتي لدى المخابرات والجيش الإسرائيلي بشكل عام أصبح واضحًا للغاية أمام العالم، فقد مر أكثر من 40 يومًا دون أي هدف عسكري ناجح لدى جيش الاحتلال.