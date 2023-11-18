مستشفى دمياط العام يحصد المركز الأول لمكافحة الميكروبات على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط حصول مستشفى دمياط العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط على المركز الأول على مستوي الجمهورية في تقييم برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات (AMR) في ضوء التقييم الذي قامت به الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان لعدد ١٧ مستشفى تضمنتها المرحلة الأولى بالتقييم من المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية وكذلك الهيئات المختلفة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل الوزارة أن التقييم الآتي تضمن محور الدعم الإداري ومحور منع ومكافحة العدوي ومحور الإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ) في ضوء الإستراتيجية القومية للصحة الواحدة في مصر والخطة القومية لمجابهة الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات والتي تولي الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية إهتماما كبيرا بهذا الأمر، لما يمثله الأمر من أهمية بالغة.

وقد أعرب وكيل وزارة الصحة عن خالص تهنئته لجميع العاملين بمستشفى دمياط العام لتميزهم وأدائهم المشرف مثمنًا ومقدرا فى الوقت ذاته جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

هذا وقد صرح الدكتور أحمد رجب مدير ادارة مكافحة العدوى بالمديرية بتوجيه الشكر الدكتور وكيل الوزارة للدعم المستمر وتذليل العقبات نحو رفع معدلات أمان الخدمة الطبية المقدمة ؛ وكذلك توجيه الشكر لإدارة مستشفي دمياط العام بقيادة الدكتور محمد اللبان ورؤساء الأقسام بالمستشفي ؛ وكذلك توجيه الشكر الجزيل لفريق مكافحة العدوي المتميز بمستشفي دمياط العام ؛ مثمنًا جهوده المميزة، وكذلك توجيه الشكر لفريق العمل المتميز والمجتهد بإدارة مكافحة العدوي بالمديرية لمجهوده الكبير؛ وأيضا سمر قابيل بإدارة الصيدلة الإكلينيكية بمديرية الشئون الصحية للدعم والمتابعة.

وأكد رجب أن ما تم على أرض الواقع هو بمثابة إنجاز ودفعة لإستكمال النجاح والعمل بشكل مكثف ومستمر لضمان تحقيق الإستراتيجية القومية للصحة الواحدة وكذلك العمل بشكل مكثف لمجابهة الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات مما يعود بالنفع علي المواطن المصري بشكل عام وأهلنا في محافظة دمياط بشكل خاص .