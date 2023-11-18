السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صيادو بحيرة ناصر يعلنون تأييدهم للرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

مسئول جمعية صيادي
مسئول جمعية صيادي بحيرة ناصر

أعلن مسئول جمعية الصيادين العاملين ببحيرة ناصر، عن أن جمعيات صيادي بحيرة ناصر الممثلة لجميع محافظات الصعيد تعلن عن تأييدها ودعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة إنجازاته خلال فترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك فى تصريحات على هامش المؤتمر الحاشد الذى نظمه حزب حماة الوطن لدعم وتأييد المرشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال فترة رئاسية جديدة 

وقال مسئول جمعية الصيادين العاملين ببحيرة ناصر، إن بحيرة ناصر شهدت تنمية، حيث إن الآن يتم إطلاق زريعة سمكية فيها مرتين سنويًا على مدار 6 أشهر، وإن البحيرة اختلفت اختلافًا كليًا، لأنها أصبحت لديها حماية من جميع الأركان، مشيرًا إلى أن بحيرة ناصر مشهورة بالسمك النيلي ويتباهى بها جميع أهالى أسوان.

وعبر قائلًا: "إن تنظيم مؤتمر لدعم وتأييد المرشح الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد احتفالًا وعيدًا لنا وإنه شرف لنا تأييد ودعم الرئيس لاستكمال فترة رئاسية جديدة".

وشهدت مدينة أسوان، لليوم الثاني على التوالي، تنظيم أمانة حزب حماة الوطن بالمحافظة مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور ياسين عبدالصبور، أمين عام حزب مستقبل وطن فى أسوان، والنائب البرلمانى جابر أبوخليل، والنائب البرلمانى أحمد صالح، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية فى محافظة أسوان. 

توافد المئات لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 

وتوافد المئات من أهالي أسوان لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهد المؤتمر الجماهيري الأول لحزب حماة وطن الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة، الذين راحت أرواحهم نتيجة الانتهاكات والتفجيرات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي.

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