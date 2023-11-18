السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد أبوهشيمة يكرم منتخب الصم والبكم على أدائه المبهر بكأس العالم

أبو هشيمة يكرم منتخب
أبو هشيمة يكرم منتخب الصم والبكم

قام النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بتكريم لاعبي ومدربي منتخب مصر للصم والبكم لكرة القدم، على ما قدموه من أداء مبهر خلال بطولة كأس العالم للصم والبكم، التي أقيمت بماليزيا.

وكان قد قدم النائب أحمد أبوهشيمة الدعم للمنتخب المصري لكرة القدم للصم والبكم، قبل سفرهم للبطولة، فحضر تدريبهم الأخير استعدادًا للمشاركة في البطولة وشارك في تقسيمة ودية أجريت بين لاعبي المنتخب المصري.

أبو هشيمة يكرم منتخب الصم والبكم 

ويولي النائب أحمد أبوهشيمة اهتمامًا كبيرًا بالمنتخب المصري للصم والبكم، وشاركهم العديد من المباريات الودية، ويقدم لهم بصفة مستمرة الدعم اللازم لحثهم على تحقيق بطولات تضيف للمنظومة الرياضية المصرية.

وكان المنتخب المصري حقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم للصم والبكم، بعد تقديمهم أداء بطوليًا حظي باحترام الجميع.

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الأربعاء.. منتخب مصر لكرة القدم للصم يلتقى نظيره اليابانى فى نصف نهائى كأس العالم

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اليوم.. منتخب مصر لكرة القدم للصم يلتقى مع ألمانيا فى ربع نهائى كأس العالم بماليزيا

 

أحمد أبوهشيمة يزور معسكر منتخب مصر للصم قبل السفر لكأس العالم بماليزيا 

وفي سبتمبر الماضي، زار النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، معسكر المنتخب المصري لكرة القدم للصم والبكم، الذي كان يعقد باستاد القاهرة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للصم بماليزيا في الفترة من 23 سبتمبر حتى 7 أكتوبر.

وشارك النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في التدريب الأخير الذي خاضه المنتخب على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة.

وعبر النائب أحمد أبوهشيمة، عن سعادته بالتواجد وسط منتخب مصر للصم والبكم قبل السفر لكأس العالم، مؤكدًا ثقته الكبيرة في عودة المنتخب بميدالية تدخل السرور على الشعب المصري، واعدًا اللاعبين والجهاز الفني بمكافأة قيمة حال عودتهم بميدالية تليق بمكانة منتخب مصر.  

النائب أحمد أبو هشيمة لجنة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ النائب أحمد ابوهشيمة أبوهشيمة

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