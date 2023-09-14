الخميس 14 سبتمبر 2023
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رياضة

مصدر تفاؤلهم.. أحمد أبو هشيمة يزور معسكر منتخب مصر للصم قبل السفر لكأس العالم بماليزيا (صور)

جريدة الدستور


زار النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، معسكر المنتخب المصري لكرة القدم للصم والبكم، الذي يعقد باستاد القاهرة، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للصم بماليزيا في الفترة من 23 سبتمبر حتى 7 أكتوبر.

وشارك النائب أحمد أبو هشيمه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في التدريب الأخير الذي خاضه المنتخب اليوم الأربعاء على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة.

وعبر اللاعبين عن سعادتهم بتفقد أبو هشيمة لمعسكرهم قبل السفر لكأس العالم، نظراً لأنهم يتفاءلون بوجوده دائماً قبل المناسبات المهمة، فقد كان متواجداً معهم في كل المناسبات السعيدة الماضية، فأقام من قبل احتفالا كبيرا لهم بمناسبة حصول المنتخب المصري على الميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة العالم الماضية تركيا 2022.

ومن جانبه عبر النائب أحمد أبوهشيمة، عن سعادته بالتواجد وسط منتخب مصر للصم والبكم قبل السفر لكأس العالم، مؤكداً ثقته الكبيرة في عودة المنتخب بميدالية تدخل السرور على الشعب المصري، واعداً اللاعبين والجهاز الفني بمكافأة قيمة حال عودتهم بميدالية تليق بمكانة منتخب مصر.  

يذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الأولى التي تضم كلا من مصر ونيجيريا وتركيا وماليزيا البلد المنظم ويلعب أولى مبارياته مع نيجيريا في افتتاح المونديال يوم 23 سبتمبر.

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