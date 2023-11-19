أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

أبرز أدعية الصباح من الأشياء المهمة التي يبحث الكثيرين عنها في بداية يومهم بها، وذلك لفضلها والذي ورد فيها الكثير من الآيات في القرآن الكريم منها "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي".

أبرز ادعية الصباح اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023



نذكر لكم في هذا التقريرأبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.



يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.



اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.



اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على حمل الأمانة وعلى تأدية الأمانة إلى أهَلْها، اللهم ارحم تقصيرنا وضعفنا وهواننا يا سميع الدعاء

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اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت. اللهمّ إنّا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا



اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله. اللهم اجمع أحبتي بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب



اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى



اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك



اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في أهلي ولا في مالي، اللهم اصرف عني الشر كله، ومن علي بالصحة والعافية.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري.