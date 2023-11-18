تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، 24 قرار إزالة تعديات علي الأرض الزراعية بنطاق مركز بيلا، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات على البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يوميًا، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدِ جديدة والتعامل معها علي الفور، ومنع أي تعدِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فورًا ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقًا مع الجهات الأمنية ووفقًا لأحكام القانون.

ووجه المحافظ، باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، وأن أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.

وشهدت مدنية بيلا، حملات مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة وإزالة الإشغالات، حيث كثف مجلس مدينة بيلا، جهوده اليومية بأعمال النظافة العامة وتفريغ كافة صناديق القمامة بمختلف قطاعات وشوارع وأحياء المدينة.



وشن مجلس مدينة بيلا، حملات يومية لإزالة الإشغالات التي تعيق السير لإعادة الانضباط للشارع، كما واصلت إدارة التنمية بديوان المجلس أعمالها في قص وتقليم أشجار ونخيل الزينة ورفع كفاءة أشجار الزينة ضمن الأعمال اليومية.

وقام فريق الإنارة بمجلس مدينة بيلا، بمراجعة أعمدة الإنارة، للتأكد من صيانة جميع الأعمدة واستبدال التالف والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها.

وفي قري مركز بيلا، واصلت الوحدات القروية، جهودها اليومية للارتقاء بمنظومة النظافة بقري المركز، حيث قامت فرق النظافة بالقري بتكثيف الجهود لرفع القمامة والمخلفات بكافة شوارع القري الأم والتوابع ونقل كافة المخلفات للمقالب الوسيطة بالقري، ضمن خطة المركز لتأهيل وتحسين البيئة.