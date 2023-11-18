السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يُطلق فعاليات منتدى شباب الدلتا على مستوى ١١ محافظة

اجتماع وزير الرياضة
اجتماع وزير الرياضة

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورش عمل وجلسات منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية على مستوى ١١ محافظة، والذي ينفذه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، والإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية لمراكز الشباب ووحدة السياسات، بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الدلتا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بعد إطلاقه رسميًا في ٥ نوفمبر الجاري، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالقاهرة.

وفي كلمته، أشاد وزير الشباب والرياضة بفكرة منتدى شباب الدلتا، وبجهود سند شباب الدلتا كإحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمتفاعلة بشكل كبير مع شباب الدلتا، مؤكدًا أن الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات؛ تهدف إلي تحقيق مستهدفات الوزارة والمساهمة في طرح الموضوعات التي من شأنها خدمة الشباب ومساعدته، والاهتمام بتلك الكيانات يعكس إيمان وثقة الدولة المصرية في دور الشباب في تطوير المجتمع وتعزيز مكانته.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن ورش وجلسات المنتدى تعقد بالتوازي على مستوى عدد ١١ محافظة، وتستهدف عددًا من المحاور والأطروحات الشبابية، التي ستخرج بعدد من التوصيات والمخرجات، التي تهدف تنمية المجتمع والشباب، في عدد من المناحي، تشمل المجالات الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والسياسي، وكذلك ريادة الأعمال.

وقال صبحي: "نجدد تأكيدنا على أهمية دور الشباب والفعال باعتباره الفاعل الأول في عملية التنمية في المجتمع لأن من أبرز عوامل نجاحها هو المورد البشري الذي يعتبر أساسها، وبناءً عليه فإن نجاح التنمية في أي مجتمع مرهون بانخراط الشباب بکل انتماءاتهم وشرائحهم، بهدف إعداد جيل من الكوادر الشبابية يكون مؤهلًا بالعلم والمعرفة، واعيًا ومستنيرًا يعمل لمصلحة مجتمعه ووطنه".

حضر فعاليات التدشين بالمحافظات وعبر تقنية الاتصال المرئي كل من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ومسئول ملف الكيانات الشبابية، منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور ماجد العزازي رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتور محمد حسن معاون الوزير، الدكتور عمر وكوك، والدكتور محمد سليمان، والدكتور محمد سادات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالإضافة إلى ووكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الدلتا، وممثلي كيان سند شباب الدلتا، وأعضاء ومنسقي المحافظات بالكيان الشبابي سند شباب الدلتا.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ينفذه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر شباب مصر وزير الشباب والرياضة بفكرة منتدى

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