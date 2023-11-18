السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"دفاع النواب": الداخلية ستقدم ملحمة وطنية فى تأمين الانتخابات الرئاسية

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي تحتم علينا الاصطفاف خلف الوطن.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، دائمًا تضع على عاتقها تحمل المسئولية والعمل دون صخب ونجدها حاضرة وبقوة في كل لحظة يستدعيها فيه الوطن، ولقد اعتمدت الوزارة خطة استراتيجية وطنية لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 وستقدم ملحمة وطنية في حب الوطن .

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وتابع وكيل دفاع النواب بأن الوزارة كما عهدناها دائمًا تعمل على توفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتوفير كل الخدمات الأمنية، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، بالإضافة إلى مواصلة الجهود واستنفار كل الطاقات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا منهج صمام أمان الأمن الداخلي الشرطة المصرية .

ولفت وكيل دفاع النواب إلى أن عطاء الشرطه لا ينتهي في أداء رسالتها السامية في توفير سلعة الأمن أغلى سلعة في العالم، ويقدمها أبناء الداخلية بكل إخلاص رهن إشارة الوطن.

 

تحالف الأحزاب المصرية ينظم اليوم أكبر مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي

يبدأ بعد قليل، مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، يحضره الآلاف من أبناء الشعب المصري.

وتنظم أحزاب "إرادة جيل" و"المصريين" و"السادات الديمقراطي" و"الشعب الديمقراطي"، أعضاء تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، يحضره الآلاف من أبناء الشعب المصري، مساء اليوم السبت، في مركز الأزهر للمؤتمرات، من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

يقام المؤتمر تحت رعاية النائب تيسير مطر - الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب "إرادة جيل" عضو مجلس الشيوخ، والمستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"، والنائب عفت السادات رئيس حزب "السادات الديمقراطي" ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والمستشار خالد فؤاد، رئيس حزب "الشعب الديمقراطي"، ويحضره قيادات وأعضاء تحالف الأحزاب المصرية والعديد من القوى الوطنية.

وقال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نحن بصدده اليوم ليس الأول ولن يكون الأخير، فمنذ اليوم الأول وجميع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية يقفون صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتعمير والتنمية الذي بدأها الرئيس السيسي منذ 10 سنوات.

وأوضح "أبو العطا"، أن أعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات حزب "المصريين" والأمناء على مستوى الجمهورية، أعلنوا دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أننا بصدد عُرس ديمقراطي كبير يتابعه العالم من كل حدب وصوب، ولا بد على الجميع استغلال حقوقه المشروعة في الديمقراطية الذي أصبحنا نعيش فيها، وأن يمارسها بشكل عملي ويُزين بها لجان الاقتراع.

اللواء ابراهيم المصري لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية

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