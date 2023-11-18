السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم البحيرة" توعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية ومديري العموم بالمديرية المركزية وبحضور عبد الرحمن صالح، رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، بقاعة مسرح إدارة كوم حمادة التعليمية.

وكرم وكيل الوزارة خلال الاجتماع كل من العميد خليفة محمد مختار هويدي، القائد العسكري لمدرسة كوم حمادة الثانوية الزراعية العسكرية، وهدى فؤاد شريف مديرة المدرسة، مشيدا بدورهما وجميع القادة العسكريين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة لظهورها بالشكل المشرف، وهو ما ظهر جليا خلال زيارة المدرسة وحالة الانضباط والانتظام والالتزام لدى جميع الطلاب، مع السنة الأولى فى التأسيس العسكرى للمدرسة.

تكريم إحدى المعلمات بمدرسة منشأة مهنا
 

كما كرم وكيل الوزارة إحدى المعلمات بمدرسة منشأة مهنا للتعليم الأساسي نظرا لتفانيها وإخلاصها في العمل وجهودها المبذولة مع تلاميذ المدرسة.

وخلال الاجتماع، شدد يوسف الديب على المتابعة المستمرة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمدارس والإدارات التعليمية مع التوعية بأهمية الترشيد وانعكاس ذلك على كافة خطط وبرامج التنمية، مع التأكيد على سرعة صرف كافة المستحقات المالية للعاملين بالحصة وسد العجز وخاصة الإدارات التى تعانى عجز شديد.

مجموعات الدعم بمختلف مدارس البحيرة 

كما تم التوجيه بمتابعة تفعيل مجموعات الدعم بمختلف المدارس والمراحل الدراسية واختيار أكفء العناصر بها، مع المتابعة المستمرة لإلتزم الطلاب بالحضور للمدارس وعدم الغياب واتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القرارات والتعليمات الوزارية في هذا الشأن وخاصة بالشهادات الاعداديه والثانوية العامة.

وفي نهاية الاجتماع، أكد يوسف الديب أهمية المشاركة بايجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الشهر القادم، والتعريف بضرورة المشاركة بفاعلية كحق دستوري وواجب وطني على الجميع الالتزام به للنزول والمشاركة الفعالة.

كما تم التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الأمناء والآباء والمعلمين والعمل جنبا إلى جنب مع منظومة التعليم لتطوير المخرج التعليمي بالكامل، بالإضافة إلى زيادة التوعية والتعريف بأهمية المشاركة فى الإيجابية والوطنية في العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري بالانتخابات الرئاسية.

مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة دمنهور أهالي مركز كوم حمادة انتخابات الرئاسة

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