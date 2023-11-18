السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء فعاليات المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى في الشرقية (فيديو)

جريدة الدستور

احتشد المئات من أهالى محافظة الشرقية، فى ساحة ميدان أبوخليل، بمدينة الزقازيق، للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لتأييد ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة الزقازيق، لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة قادمة، بمشاركة ممثلين لكل طوائف الشعب من الأزهر والأوقاف والكنيسة والكيانات السياسية المختلفة، وبحضور أعضاء البرلمان وحشد كبير من أهالى المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، وآيات من القرآن الكريم، ثم فقرة لاستعراض أهم إنجازات الرئيس.

وقالت الدكتورة روح الفؤاد محمد، أمين إعلام الحزب بالشرقية، إنه قد تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر لاستقبال الوافدين، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بالمحافظة، لافتة إلى أن المؤتمر يعبر عن دعم أبناء المحافظة وتأييدهم المطلق والكامل للرئيس السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة قادمة، خاصة فى تلك المرحلة المهمة في تاريخ مصر، واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي بدأها

وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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محافظة الرئيس السيسي مؤتمر المئات

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