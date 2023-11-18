محافظ كفرالشيخ يطلق فعاليات "منتدى شباب الدلتا"

أطلق اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، فعاليات منتدى شباب الدلتا، تحت شعار "شباب قادر يبدع يقود" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة مديريات الشباب والرياضة بالدلتا ومدن القناة وجميع الكيانات التكتلات والاتحادات الشبابية، والذى ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والإدارة المركزية لتمكين الشباب، وكيان سند شباب الدلتا، بقاعة مجمع كفرالشيخ الثقافي، بمشاركة 300 شاب وفتاة من أبناء محافظة كفرالشيخ.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ماجد العزازي، رئيس مجلس إدارة إتحاد مراكز شباب مصر، الدكتور عمر وكوك، مدير عام الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتور محمد سليمان، أمين صندوق اتحاد مراكز شباب مصر، مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، والمهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب، والمهندس خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفرالشيخ، وعدد من القيادات الشبابية والرياضية والتنفيذية بالمحافظة.

وبدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الجمهوري، لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة قرآنية من أيات الذكر الحكيم، للشاب الدكتور محمد لطفي، ثم عرض فيديو عن إنجازات مصر، ثم شرح فكرة المنتدى، ثم كلمة وزير الشباب والرياضة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، ثم فقرة فنيه للشعر والإنشاد لكيان الشباب، ثم كلمة سند شباب الدلتا، وكلمة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، ثم كلمة مديرية الشباب والرياضة.

وفي بداية كلمته رحب محافظ كفرالشيخ بالحضور مشيدًا بدور الشباب المشارك، قائلًا: "أنتم أمل مصر في المستقبل وحاملي راية الوطن لأجل رفعة مصر وتقدمها وريادتها"، لافتًا أنه تم إطلاق مبادرة" منتدى شباب الدلتا " بالمحافظة، بمشاركة ٣٠٠ شاب وفتاة من أبناء محافظة كفرالشيخ، بالتزامن مع إطلاق المنتدى في محافظات الدلتا، في إطار توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكافة مؤسسات الدولة، واهتمام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بدعم وتمكين الشباب فكريًا وثقافيًا بإطلاق أضخم حدث تثقيفي حواري لشباب محافظات الدلتا، تحت شعار "شباب قادر يبدع يقود"، بتنفيذ سلسلة من الجلسات التثقيفية الحوارية لمنتدي شباب سند الدلتا، ليشارك في صناعة القرار من خلال إداراتهم لمنصة حوارية كمحاكاة تدمج بين ممثلي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وممثلي المراكز والأحياء من الشباب ومن ثم جنى ثمار الحوار والخروج بالعديد من الخطط والأفكار والمشاريع، والمبادرات المقترحة لخدمة شباب محافظات الدلتا، ثم صياغتها وعرضها في شكل توصيات للجهات المعنية لدراسة إمكانية تنفيذها بمعاونة فريق العمل القائم على دراسة الفكرة كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية هي تنظيم سلسلة من الجلسات التثقيفية والحوارية وورش العمل الأونلاين بمشاركة ١٢٠ مركز شباب لاستهداف ٩٠ ألف شاب من محافظات الدلتا بهدف الخروج بمخرج نهائي يشمل أكبر عدد من " المبادرات_ الأفكار_ المقترحات_المشاريع" التي تخدم محافظات الدلتا وضمها في استراتيجية نهائية تحت مسمي "استراتيجية شباب الدلتا".

محافظ كفر الشيخ: نستهدف تمكين الشباب

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن إطلاق منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية يأتى لتمكين الشباب وكيان سند شباب الدلتا ويعد الحدث الأكبر في الدلتا بمشاركة شباب ١٢ محافظة وهي "كفرالشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، دمياط، بورسعيد، البحيرة، الإسكندرية، السويس، الاسماعيلية".

من جانبه قال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، إن منتدى شباب الدلتا يأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لتمكين الشباب فكريًا وثقافيًا وبناء كوادر شبابية قادرة علي العطاء وبناء مستقبل أفضل وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذ استراتيجية الدولة لخدمة الشباب وتحقيق تطلهاعتهم نحو التقدم والريادة، ويعتبر المنتدى بمثابة منصة تثقيفية وحوارية لشباب الدلتا من خلال تنظيم ٧٢ جلسة حوارية، ٧٢ جلسة تثقيفية للخروج بتوصيات تخدم محافظات الدلتا ويتشارك شباب المحافظات في رحلة العطاء والبناء، في ظل الجمهورية الجديدة تحت شعار " شباب قادر. يبدع. يقود"، لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق جودة الحياة وإستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.