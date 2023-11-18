السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تصريحات الفيدرالى تؤدى إلى تذبذب فى الأسواق العالمية

الفيدرالي
الفيدرالي

أدت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعلن، بشأن التوجه نحو سياسة خفض أسعار الفائدة إلى عدة تذبذبات في الأسواق العالمية، وكان أبرزها تراجع سندات الخزانة الأمريكية خلال معظم تداولات الأسبوع على خلفية صدور تصريحات من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.

مورجان ستانلي

أغلق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM تداولات هذا الأسبوع على انخفاض طفيف بنحو 0.02%، بسبب تصريحات الفيدرالي تراجع البيانات الاقتصادية في الصين، وحقق المؤشر مكاسب كبيرة خلال جلسة تداول الإثنين، مما ساعد على دعم المؤشر والحد من الخسائر.

الأسهم الأمريكية 

حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب خلال هذا الأسبوع مدعومة بالإقبال على أسهم شركات التكنولوجيا، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.31%، حيث صعدت 6 قطاعات من أصل 11 قطاعًا المدرج بالمؤشر، بقيادة قطاعات تكنولوجيا المعلومات (4.76%) وخدمات الاتصالات (+2.21%) والسلع الاستهلاكية الكمالية (+0.92%). وفيما يتعلق بأسهم التكنولوجيا، تفوق أداء كل من مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite  ومؤشرFANG+ للشركات التكنولوجية الكبرى بنسبة 2.37% و4.63% على التوالي، وفي نفس الوقت، هبط مؤشر راسل 2000Russell للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة نحو 3.15%، بينما تمكن مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones  من الصعود بنسبة 0.65%. 

الأسهم الأوروبية

تكبدت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائر على مدار هذا الأسبوع، حيث اتفق المسئولون في البنك المركزي الأوروبي، بقيادة كريستين لاجارد، على أنه من السابق لأوانه مناقشة خفض أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.21% خلال هذا الأسبوع، بقيادة قطاع الموارد الأساسية (-3.35%) وقطاع العقارات (-2.50%)، وتباين أداء مؤشرات الأسهم الإقليمية الأخرى في المنطقة خلال هذا الأسبوع، حيث تراجع كل من مؤشر FTSE MIB الإيطالي نحو(-0.59%)، ومؤشر CAC الفرنسي بنسبة-0.03%، بينما ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.30%.

الأسواق العالمية مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سندات الخزانة الأمريكية مورجان ستانلى الأسهم الأمريكية

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