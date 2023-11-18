السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تعددية حزبية فى الانتخابات الرئاسية.. فريد زهران يخوض الانتخابات بشعار "معًا للتغيير"

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

تشهد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، منافسة بين 4 مرشحين في تلك الانتخابات، من بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية في مصر يشكلون مختلف الاتجاهات والأيديولوجيات، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وطبقًا لكشوف المرشحين النهائية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي رقم 2 في تلك الكشوف، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كما حصل على رمز الشمس.

وفي السطور التالية نسلط الضوء حول أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي فريد زهران: 

الاسم: محمد فريد سعد زهران.
- سياسي مصري.
- مواليد عام 1957.
- تَخرَّج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة.
- رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد وكلاء مؤسسيه.
- قام بدور بارز خلال ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، وكان عضوا مؤسسا بجبهة الإنقاذ الوطني، التي تشكلت في 2012.
- أحد مؤسسي تيار الديمقراطية الاجتماعية في مصر، وله العديد من المؤلفات السياسية والاجتماعية.
- شارك خلال السبعينيات في الحركة الطلابية.
- دعا لمبادرة تجديد الخطاب الوطني لضمِّ الأطياف الأربعة الممثِّلة للقوى الوطنية المصرية.
- أسس وترأس مجلس إدارة دار للنشر والترجمة والمعلومات، والتي أصدرت المئات من الكتب، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية.
- من مؤسِّسي "جريدة البديل"، كما تولَّى رئاسة تحرير العديد من الدوريات والمجلات، وله العديد من المساهمات الفكرية.
كما ساهم وشارك في تأسيس:
اللجنة الشعبية المصرية لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2001.
اللجنة الشعبية لمكافحة الإرهاب 1992.
الحركة المصرية من أجل التغيير، التي قادت حملة "لا للتَّوريث".
الرواق الاشتراكي لبناء كيان سياسي اشتراكي ديمقراطي.
المركز المصري الديمقراطي الاجتماعي.
المنتدى الاجتماعي المصري.
المنتدى المدني الأورومتوسطي.
الحركة المدنية الديمقراطية.

وأعلن زهران ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024 وتدشين حملته الانتخابية بشعار "معًا للتغيير"، ونجح في الحصول على 30 تزكية لترشحه من أعضاء مجلس النواب.

فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رمز الشمس الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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