السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. لقاء جماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بالفيوم

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران لقاء جماهيريا، اليوم، في محافظة الفيوم، وذلك لعرض رؤيته وبرنامجة الانتخابي، ويأتي هذا المؤتمر استكمالًا للعديد من المؤتمرات الانتخابية التي عقدت في عدد من المحافظات (المنوفية، الاسكندرية، الفيوم، أسيوط والجيزة)، كما ستستكمل الحملة جولتها بالعديد من المحافظات الأخرى في الأيام القادمة.

المشاركة فى الانتخابات الرئاسة هذه المرة هى مشاركة فى مستقبل مصر

وعقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهريا، أمس الجمعة، بقرية أبورجوان القبلى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وأعرب زهران عن اعتزازه بمدينة البدرشين لأنها بلد المرحوم عبدالرشيد هلال الذي جمعته صداقة ونضال ممتد، وقال إنه تذكر هذا الجيل من المناضلين الوطنيين الذين دفعوا تضحيات ثمينة، مضيفا أنه عندما التقى بشباب البدرشين أدرك أن هذه التضحيات لم تذهب هدرا.

وأضاف زهران خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري بالبدرشين بالجيزة أن الانتخابات الرئاسية الحالية فرصة لإحداث تغيير سلمي آمن، مضيفا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسة هذه المرة هي مشاركة في مستقبل مصر.

ووجه المرشح الرئاسي فريد زهران، الشكر والتقدير والاعتزاز والتحية للشعب الفلسطيني الصامد فى غزة.

كما وجه فريد زهران الشكر إلى مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية لدورها تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها التهجير القصري للفلسطينيين.

 زيادة الإنفاق الحكومي فى الصحة والتعليم

من جهته، أعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن أنه حال فوز المرشح الرئاسي فريد زهران بالانتخابات سيقوم بزيادة الإنفاق الحكومي في الصحة والتعليم، لتحقيق ما نص عليه الدستور- المعطل- الذي استفتى عليه الشعب.

وأكد الشناوي في كلمته بالمؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين، أنه لا بد من زيادة الانفاق فى الصحة والتعليم، بصورة فورية، وتعميم نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، خاصة أن نظام التأمين الصحى الجديد لا يتجاوز 5% من المصريين، فى حين أن النظام القديم الذى يفتقد التمويل الضروري مستمر مع 56%، ويجب توحيد النظامين وشمول تطبيقه خلال مدة زمنية معقولة. 

المرشح الرئاسي فريد زهران محافظة الفيوم المؤتمرات الانتخابية الانتخابات الرئاسة

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