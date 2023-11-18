السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

حملات تحصين
حملات تحصين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٣ لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية غدًا الأحد، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

الحملة القومية لتحصين المواشي 

من جهته، قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضحة بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

غدا إنطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي الحمى القلاعية والوادي

مواد متعلقة

"الزراعة": تحصين أكثر من 5 ملايين رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

عاجل.. مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

منسق حملة السيسى بالكويت يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

المشدد لـ عاطل سرق سائقًا بالإكراه فى الإسكندرية

الأمطار عقبة أمام المنتخب قبل مواجهة سيراليون بتصفيات مونديال 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان