السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تنفيذُا لقرار القمة العربية الإسلامية..

وزير الخارجية يشارك فى جولة لعدة عواصم للدفع بمسار وقف الحرب على غزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية سوف يبدأ، غدًا الأحد، جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية- الإسلامية الأخيرة.

وتهدف الجولة إلى الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزراء الخارجية المشاركين سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بإلاضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

غزة سامح شكري وزير الخارجية وقف الحرب القمة العربية

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