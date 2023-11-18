انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بأسوان

شهدت مدينة أسوان، لليوم الثاني على التوالي، تنظم أمانة حزب حماة الوطن بالمحافظة، مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور ياسين عبد الصبور، أمين عام حزب مستقبل وطن فى أسوان، النائب البرلمانى جابر أبو خليل، والنائب البرلمانى أحمد صالح، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية فى محافظة أسوان.

توافد المئات لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وتوافد المئات من أهالي أسوان لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهد المؤتمر الجماهيري الأول لحزب مستقبل وطن الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، الذين راحت أروحهم نتيجة الانتهاكات والتفجيرات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي.

و شهدت مدينة أسوان، مساء أمس الجمعة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرته وإنجازاته في فترة رئاسية جديدة، ونظمة حزب مستقبل وطن.

وتوافد لحضور المؤتمر الجماهيري الحاشد آلاف المواطنين من أهالي أسوان لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء المؤتمر الجماهيري بحضور كلًا من النائب مجدى الدين حسيبو، أمين عام حزب مستقبل وطن بأسوان، والنائب جابر خليل، عضو مجلس النواب، قمص موسى رفلة راعى كنيسة بنبان، الكيميائى عبد المجيد حجازى العضو المنتدب لشركة كيما، الدكتور عبدالله على عبدالله عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان،الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان،الاستاذ الدكتور خيرى احمد حسين عميد كلية التربية بجامعة أسوان،الاستاذ الدكتور أحمد عبد الصادق بكلية علوم جامعة أسوان،ياسين عبدالصبور أمين حزب حماة وطن بأسوان ونقيب المعلمين،العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية فى محافظة أسوان.

ومن المقرر بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر المقبل.

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان