السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"وثيقة الدخول والخروج" في مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح بالأقصر

نوادي المسرح بالأقصر
نوادي المسرح بالأقصر

شهد قصر ثقافة الأقصر، تقديم ثلاثة عروض مسرحية، ضمن مشاهدات نوادي المسرح للموسم الجديد بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عروض "نوادي المسرح" بالأقصر

وناقش عرض "خيط أحمر طويل" لنادي مسرح قصر ثقافة حسن فتحي، قضايا المرأة والمعاناة التي تعيشها الأنثى اجتماعيا وأسريا ونفسيا، والعرض تأليف علي عثمان، إخراج زينب العزب.

وفي العرض الثاني "وثيقة الدخول والخروج" تأليف خالد توفيق، إخراج عبد الرحمن عبده، دارت الأحداث حول قضايا معاصرة مرتكزة على الأسطورة حيث الإنسان المشتت في عصر التكنولوجيا التي سيطرت عليه وأصبح مجرد آلة يدور في فلكها.

وأعقبه عرض "فكرة ما" تأليف مروان رأفت، إخراج أحمد عبد الجواد، ويعرض فكرة الغيرة والحقد الذي يولد مع الإنسان، فمنذ بدء الخلق والإخوة يقتلون بعضهم البعض بسبب الغيرة والتي تولد الكره والضغينة فيما بين البشر بعضهم البعض.

نوادي المسرح

جاءت العروض ضمن خطة النشاط المسرحي بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وقدمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي. وشهد العروض اللجنة المكونة من الناقد والمؤلف مجدي الحمزاوي، المخرج أسامة عبد الرؤوف، مهندسة الديكور نهاد السيد، وبحضور عدد من مخرجي ثقافة الأقصر، وتأتي استعدادا للموسم الجديد بإشراف الإدارة العامة للمسرح.

ملتقى الأقصر لفن التصوير

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد شهدت الأسبوع الماضي، ختام فعاليات الدورة الـ16 لملتقى الأقصر الدولي لفن التصوير، الذي يُنظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة الأقصر، بمشاركة 17 فنانًا مصريًا وأجنبيًا من 8 دول إلى جانب مصر.

واستهلت فعاليات الحفل بالوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي تضمن أهم فعاليات وأنشطة الملتقى.

وخلال الحفل؛ أعلن الملتقى تكريم الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني، ونظرًا للظروف الصحية التي يمر بها، فقد تقرر إقامة حفل تكريمه، والندوة المصاحبة له، بالقاهرة، مع معرض أعمال الدورة الحالية في ديسمبر المقبل، وسلمت وزيرة الثقافة شهادات التكريم والمشاركة للفنانين المصريين والأجانب الذين شاركوا في الدورة الـ 16 من الملتقى.

نوادي المسرح بالأقصر
نوادي المسرح بالأقصر

نوادي المسرح بالأقصر
نوادي المسرح بالأقصر

نوادي المسرح بالأقصر
نوادي المسرح بالأقصر
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