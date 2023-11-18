السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب أطباء القاهرة: استقبال مصر للأطفال الخدج رسالة لضمير العالم لوقف الابادة الجماعية

حديثى الولادة
حديثى الولادة

أشاد مجلس نقابة أطباء القاهرة  بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال الأطفال الخدج – حديثى الولادة – من قطاع غزة لتلقى الرعاية الفائقة والعلاج، بعد أن فقدوا كل مقومات الحياة بسبب حصار وقصف الاحتلال للمستشفيات الفلسطينية، واستشهد عدد منهم بسبب نقص الأكسجين، مشيرة إلى أن مصر تبعث برسالة لضمير العالم لوقف هذه الإبادة الجماعية .

وقالت الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة، أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الشقيقة الكبرى والمساندة والداعمة للفلسطينيين فى قطاع غزة منذ بداية العدوان، ولم تتوقف الجهود الرسمية والأهلية فى تقديم الإمدادات الطبية والمساعدات، لافتتة إلى أن عدد الأطباء الذين يتقدمون برغبات للتطوع فى العمل بالمتشفى الميدانى برفح فاق كل التوقعات.

تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والعلاج للأشقاء الفلسطينيين 

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متحدث "الصحة" يكشف مستجدات تجهيز 35 سيارة إسعاف لاستقبال حديثى الولادة من غزة

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توجيه الرئيس السيسى بسرعة استقبال حديثى الولادة من غزة يتصدر اهتمامات الصحف

وأثنت غالب على جهود وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والعلاج للأشقاء الفلسطينيين سواء على الأراضى المصرية أو من خلال الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني الذى يقاوم من أجل الاستمرار فى عمليات الانقاذ وعلاج ضحايا العدوان الاسرائيلى ضد المدنيين.

كان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،قد اعلن استعدادات وزارة الصحة لاستقبال الرضع حديثي الولادة من غزة عبر معبر رفح بتوجيهات رئاسي، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالفعل بتجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات أطفال متنقلة، وهي متواجدة حاليًا على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال وإنقاذ الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة فور وصولهم معبر رفح في أي وقت. 

كما أشارالمتحدث الرسمى، إلى أن وزارة الصحة جاهزة بمئات الحضانات سواء في محافظة شمال سيناء أو محافظات القناة ومحافظات القاهرة الكبرى،مؤكدا استعدادات مصر لاستقبال أى جرحي ومصابين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قصف الاحتلال للمستشفيات حديثي الولادة عبدالفتاح السيسي قطاع غزة نقابة أطباء القاهرة

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متحدث "الصحة" يكشف مستجدات تجهيز 35 سيارة إسعاف لاستقبال حديثى الولادة من غزة

توجيه الرئيس السيسى بسرعة استقبال حديثى الولادة من غزة يتصدر اهتمامات الصحف

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